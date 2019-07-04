香港美式桌球超新星　再「篤」出亞洲冠軍

香港美式桌球新星卡比多羅比(Robbie)再次揚威亞洲！這位17歲的菲裔港將在中華台北舉行的台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽，以7比2擊敗東道主代表李鈫錡，繼2017年後個人第二個亞洲少年組冠軍。



此外，卡比多羅比與新拍檔12歲的符歡，在雙人賽亦表現強勢，二人初次合作便擦出火花，在四強戰以7比4勝新加坡，勇闖少年組雙打決賽，將於明天（5日）與中華台北爭逐冠軍寶座。



父母是菲律賓人，土生土長的Robbie曾以12歲之齡在香港美式桌球公開賽包辦少青和成年組冠軍，成為賽事史上最年輕成年組盟主，去年更接連在亞錦賽少年組封王，又歷史性贏得9號球世青亞軍。



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