回應質疑的辦法　永隆衝擊八強再戰協恩

「唰」的一聲，籃球破網，球鞋和地板吱吱磨擦。直到完場哨聲響起，世界回復寂靜，也回復喧鬧。贏家迎接歡呼，輸球的，耳邊響起嗡嗡的質疑聲音，越來越鼓噪，越來越惱人。



「我不知道別人怎麼想。」核心陣容年輕也好，精英賽季軍名不副實也罷，其實都管不來。「但我相信，我們是最強的。」李雪游說。



相隔月餘，浸信會永隆中學拋開出局陰霾，今天（4日）在學界籃球馬拉松先後擊敗蔡功譜和德蘭，晉級十六強。永隆貫徹快打旋風打法，陳樂如梳理進攻，關海珮擔任箭頭。李雪游積極防守之餘，埋伏外線發炮。面對德蘭射進三記三分球，貢獻12分。即使永隆長時間換入後備，最終仍然以38：13輕取對手。



獲得校史首個精英賽季軍，卻在學界籃球邀請賽分組賽出局。失望，不甘，平靜過後，走在不斷證明的路上。「輸球是事實，那時候真的很難過。」很多聲音仍然縈繞著李雪游，揮之不去。「說我們精英賽第三名不過運氣，說永隆實力沒有想像厲害。」回應質疑最好的辦法，是不被打倒，「這些都過去了，現在只想證明自己。」



從精英賽到馬拉松，永隆籤運都不太好。所有球隊的目標、假想敵總在分組賽擋著她們。如無意外，明天便會在八強再戰協恩，要知道「神之隊」多難擊倒。「這次會有什麼不同嗎？」記者問。「有！我們很有火，絕對有信心咬緊比分。畢竟，真的很想贏協恩。」



黃惠婷震懾禁區，關海珮剷爆籃底，陳樂如控球、貢獻外線火力，永隆從來不乏得分點，而李雪游負責最不起眼的防守，「相比隊友，我防守更勤力。」不忘補上一句，「Miss（教練林碧怡）也認同的。」說起看家本領，眼裏帶著小小的驕傲。「相信自己能力，盡力守死對方，不讓對位的吳欣潼突破。」這是面對協恩的心態，也是最沉默有力的反擊。



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