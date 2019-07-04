冇咗久保建英　巴塞改斟本田圭佑徒弟

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冇咗久保建英，銳意開拓日本市場嘅巴塞隆拿，終於睇中一件代替品──本田圭佑徒弟、鹿島鹿角10號仔安部裕葵！



由於「損失慘重」，據報巴塞喺今次美洲國家盃派專人考察由小將擔綱嘅日本國家隊，希望盡快搵個球員代替久保建英，除咗女優細佬前田大然，最新消息係佢哋睇中咗20歲中場安部裕葵。呢個新仔腳下功夫出色，敏銳而簡單嘅假動作，玩死唔少守衞。2017年７月22號，日職挑戰賽鹿島鹿角贏西甲西維爾2比0場波，18歲嘅安部裕葵連過兩個敵衞，又唔貪功傳畀鈴木優磨打開紀錄，已經盡顯功架。賽後西維爾左後衞沙治奧艾斯古迪路就大讚當選MVP嘅安部裕葵，形容佢「好扭得」。



安部裕葵出自名門，佢細個喺本田圭佑同平和不動產合作搞嘅S.T.FOOTBALL CLUB受訓，2016年9月24日先加入鹿島鹿角，係本田足校第一個轉職業嘅學員。今次巴塞開出嘅條件同久保建英差唔多，轉會費200萬歐元(約1,759.7萬港元)，年薪25萬歐元(約220萬港元)，一樣係要落B隊踢西丙2年。鹿島證實已經收到巴塞Offer，仲唔排除今夏就會成事。



剛剛入選大國腳出戰美洲國家盃嘅安部裕葵，唔單只係東京奧運主力，仲被視為未來會同中島翔哉、堂安律爭位嘅日本中場大腦。



安部裕葵



出生日期：1999年1月28日（20歲）

出生地：東京

身高：1米71

體重：65公斤

位置：中場或前鋒

血型：Ｏ型

代表日本隊次數：3次

目前年薪：1500萬日圓(約108.5萬港元)



※睇吓安部裕葵當年點樣扭散西維爾條防線：

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