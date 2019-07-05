阿仙奴神操作　賣奧斯爾買高普心頭好

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



阿仙奴今夏只有4500萬鎊增兵，如果要買具份量猛將，必須先出售現有球員。根據英國《每日郵報》爆料，阿仙奴開始斟介里昂中場費基亞，由於呢位即將26歲嘅法國國腳身價達5300萬鎊，所以兵工廠打算出售中場球星奧斯爾，籌集資金。



費基亞早已獲得英超大球會垂青，利物浦同熱刺都曾經想收購佢，其中利物浦喺2018年1月更幾乎簽入呢位進攻中場，可惜臨尾失敗，其後費基亞協助法國奪得世界盃冠軍，上季法甲射入9球。



阿仙奴領隊艾美利亦非常欣賞費基亞，但要簽入佢，就必須先賣走奧斯爾，一來呢位德國球星仍算值錢，可望獲得巨額轉會費，二來佢人工高達35萬鎊周薪，賣走佢亦可以減少財政負擔。



不過，奧斯爾近年表現欠佳，未必有太多球會願意簽佢，或者艾美利可以考慮補錢，再加埋奧斯爾，向里昂交換費基亞。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。