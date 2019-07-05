車路士冇要求？林柏特：至少都要踢歐聯啦

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林柏特獲官方宣布重返史丹福橋出任領隊後，出席首個記者會大談感受同目標，認為由於自己球員生涯大部份時間效力車路士，對領隊工作有深入了解，就算球會對佢首季冇要求，都唔會放鬆，表示至少爭取歐聯名額。



林柏特只係教咗打比郡一年，升班附加賽功虧一簣，佢話：「離開打比郡並非一個簡單決定，不過當車路士向我招手，我能夠快速決定，這裏球員同球迷對我意義重大，車路士對球隊有極高期望同標準，但我並不擔憂，我是個現實主意者，我好清楚球會要乜嘢。」



林柏特承認自己執教經驗不足，佢希望球員生涯跟隨過多位名帥，能對佢執教有幫助，至於有傳聞會方對佢首季執教並無要求，也未有定下目標，林柏特稱：「車路士至少都要攞到歐聯資格。」



有記者問林柏特是否需要好似摩連奴咁，有一個「Special one」嘅外號，林柏特表示：「呢個唔係我風格。」



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