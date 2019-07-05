費爵爺幫口　曼聯平世界紀錄斟馬古尼

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曼聯斟介李斯特城中堅哈利馬古尼陷入膠着狀態，兩間球會在轉會費上存在距離，英國《鏡報》報道，曼聯準備加碼，以平華基爾雲迪積克嘅後衞轉會費世界紀錄7500萬鎊，希望打動狐狸放人，仲爆出原來早在8年前費爵爺曾經接觸過馬古尼，似乎對呢位26歲鐵衞志在必得。



在斟介馬古尼過程中，曼聯已先後多次開價，最近開出6500萬鎊及7000萬鎊，均被李斯特城拒絕，報道指，曼聯準備再向狐狸繼續加碼，以平VVD嘅7500萬鎊後衞世界紀錄轉會費買人，並為此向紅魔隊中幾位英格蘭國腳例如拉舒福特、艾舒利楊格等開會，取得一致意見後才出手。



除咗銀彈攻勢，曼聯仲打埋感情牌，《鏡報》續指，原來早於2011年馬古尼仍在錫菲聯期間，當時領隊費格遜曾致電馬古尼通話，當時費Sir鼓勵只得18歲嘅馬古尼畀心機踢波，仲話以佢質素必定可以加入頂級球會，希望打動馬古尼加入紅魔鬼。



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