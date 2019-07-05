仲未甩身　盧卡古要跟曼聯季前集訓

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曼聯開操日盧卡古有現身，佢轉會國際米蘭一事仍在斟介中，但似乎唔係咁順利，英國《太陽報》報道，國米想以先借後買方式簽入盧卡古，而且價錢有出入，因此「渣古」暫時不但唔可以離隊，仲要跟埋曼聯去澳洲集訓。



曼聯季前集訓行程緊密，要去澳洲、中國、新加坡同威爾斯，由南至北去足半個地球，由於拉舒福特續約並獲重用，預計盧卡古留隊嘅話將淪為後備，甚至冇機會上陣，所以曼聯都唔介意賣走佢。



曼聯將26歲嘅盧卡古標價7500萬鎊，但國米唔想畀咁多，因此令交易膠着，報道指，國米希望用先借後買方式引入盧卡古，而且係以900萬鎊先借用兩年，再喺2021年5800萬鎊轉會費買入。



此舉無疑能夠保障國米利益，但對於曼聯嚟講就係夜長夢多，萬一盧卡古去到意甲仲係好似英超咁嘅表現，曼聯就好頭痕，所以似乎仲有排傾噃。



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