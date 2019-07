【非洲盃】利物浦神鋒有冇士哥？

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



大家好呀,阿King今次推介非洲國家盃16強,烏干達對塞內加爾,烏干達相隔41年再次打入淘汰賽,整體表現只是一般,3場分組賽贏得1場,而且踢法比較保守,今屆3場比賽總入球,都是兩球或以下。



至於塞內加爾防守出色,踢3場只是失1球,他們近3次對烏干達,總入球都是兩球或以下,加上淘汰賽雙方都會穩陣行先,最好揀入球細。



名家:阿King



直播表



周五9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 華盛頓聯隊

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周五10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六凌晨零時 非國盃 摩洛哥 Vs 貝寧

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周六3:00am 非國盃 烏干達 Vs 塞內加爾

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



