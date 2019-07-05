【非洲盃】利物浦神鋒有冇士哥？
2019年07月05日 08:01
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大家好呀，阿King今次推介非洲國家盃16強，烏干達對塞內加爾，烏干達相隔41年再次打入淘汰賽，整體表現只是一般，3場分組賽贏得1場，而且踢法比較保守，今屆3場比賽總入球，都是兩球或以下。
至於塞內加爾防守出色，踢3場只是失1球，他們近3次對烏干達，總入球都是兩球或以下，加上淘汰賽雙方都會穩陣行先，最好揀入球細。
名家：阿King
直播表
周五9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 華盛頓聯隊
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周五10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC多倫多
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六凌晨零時 非國盃 摩洛哥 Vs 貝寧
無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台
周六3:00am 非國盃 烏干達 Vs 塞內加爾
無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台
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