不萊梅唔識死　簽南韓辱華屙尿小將

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德甲雲達不萊梅專登同中國球迷作對？5月「2019年熊貓盃國際青年足球邀請賽」頒獎禮後，被影到腳踏獎盃扮屙尿嘅南韓U18隊長朴規現，居然畀雲達不萊梅睇中，以先借後買方式羅致，借用身價仲要成1億韓圜(約66.5萬港元)，引起內地不少球迷表示「憤慨」，揚言要將呢間德甲球會列入黑名單！



因為呢下過火慶祝「名揚」中國嘅朴規現，2001年4月14日出生，係蔚山現代青年軍現代高中隊長，司職中堅，2016年11月20日先首度入選韓國少年隊，但係兩年來佢隨軍去過歐洲集訓幾次，喺德國、比利時等地友賽都有出色表現，從而博得雲達不萊梅青睞，礙於佢當時唔夠18歲，不萊梅先至拖佢18歲生日後成交，嗰陣「熊貓盃」都未開波，中國球迷怪錯咗不萊梅嘞。



消息話，不萊梅引進仲係高中學生嘅朴規現，屬於長期發展計劃嘅一部分，喺未來3後衞佈局，朴規現會被改造成左翼衞，甚至防守型中場，入隊初期佢會被安排踢B隊。假如「規仔」表現理想，不萊梅2年後會出7億韓圜(約466萬港元)買斷。



今年5月底，南韓U18隊喺四川舉行嘅「熊貓盃」，以3比0擊敗中國青年隊奪標後，朴規現腳踩獎盃兼扮屙尿，被指侮辱在3輪賽事包尾的中國球員。事後成都及中國足協先後發聲明，譴責南韓球員行為，賽事組委會更收回冠軍獎盃。搞出個大頭佛，南韓U18領隊金正秀、朴規現都要向中國球迷、球員及市民公開道歉，以平息事件。



呢件事唔只喺中國引起極大迴響，連日本都有人批評朴規現「如果你係日本人，你只有低年級小學生嘅智力同教育」，影響幾大吓。希望雲達不萊梅簽咗「規仔」之後，唔只教佢踢波，仲教識埋佢做人啦。