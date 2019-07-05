保方回歸拒做隊長　波衫冧巴同母會有關

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意大利傳奇門神保方尋晚正式落實回歸前東家祖雲達斯，簽約之後，佢就開心到形容呢日為人生最開心一日咁話。呢位41歲老門神透露自己今次重投舊會勁受歡迎同尊重，隊友甚至想畀番件1號波衫同隊長臂章畀佢，不過保方就一一拒絕，事關佢要着番佢當年喺出道母會帕爾馬嘅波衫冧巴77號，認真重情義呀！



保方自爆球隊正選門將施捷斯尼曾經表示想畀件1號波衫物歸原主，而主力中堅基亞連尼甚至想將隊長之位畀番保方，簡單講，全隊上下其實都好尊重保方今次回歸祖記。不過保方強調：「我返嚟唔係想攞走啲乜！我會着77號，呢個係我喺帕爾馬嘅號碼。」



講番今次歸隊，保方補充：「呢個係我人生其中最美好同開心一日，今日我終於證實人生係好美好，夢想永遠會有回應。」保方今次份約為期一年到2020年6月，而球會官網都大大隻字寫住：「保方回家喇！」就知球會幾重視佢今次返嚟啦！



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