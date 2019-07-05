林柏特「揸車」　經典老臣即刻被Out

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英超勁旅車路士周四（4日）公布邀得舊將林柏特出任領隊，將會連同麾下教練團加盟車路士。林柏特回巢讓「藍軍」球迷相當興奮，更相當期待他帶來的新衝擊，帶領球隊再上高峰。



不過，這件事似乎未能得到所有人歡心。「藍軍」名宿蘇拿上季應邀擔任助教，以輔助領隊沙利，在沙利落實執教祖雲達斯後，曾一度傳出蘇拿轉投祖雲達斯的消息。然而，在林柏特落實加盟前，蘇拿一直留在車路士，如今林柏特帶同教練團一同上任，蘇拿不但未能如願留在「藍軍」，更大嘆前路茫茫：「我很遲才得悉要離開，其他球隊的主教練早已覓得適合的助教。」事實上，車路士在告知蘇拿這個消息後，曾游說蘇拿擔任球會形象大使，惟過去曾執教韋斯咸、屈福特、卡利亞里、伯明翰等球隊的蘇拿始終心繫教練事業：「過去我曾在不同球會擔任領隊，未來我期望再次在這個崗位上出現，目前我仍渴望留在英格蘭，但我仍未知未來會發生什麼事。」



球員時代曾效力車路士7個球季的蘇拿，縱使慘遭無情對待，仍大方地說：「去季能夠與一位頂級教練（沙利）一起在車路士工作，對我的教練生涯相當有益處。這一年是成功的一年，感激球員、教練團成員、球迷、球會讓我渡過美好的一年，能夠助車路士取得佳績讓我十分自豪。擔任車路士領隊對林柏特是一個巨大的挑戰，希望他能取得成功。」