拿玻里買斷奧斯賓拿　施治竟然有意見

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英超阿仙奴今晨宣布，意甲拿玻里正式啟動買斷門將奧斯賓拿合約條款，喺借用完一季之後，新季正式加盟拿玻里，轉會費據報係350萬歐元。至於喺奧斯賓拿落實過檔拿玻里之後，曾經同佢喺「兵工廠」合作3季嘅退役捷克門神施治就喺社交網發文，話祝佢好運喎！



話說喺代表哥倫比亞踢完2014年巴西世界盃之後，哥倫比亞國家隊門神奧斯賓拿就得到阿仙奴垂青，轉戰英超。首季加盟之後，奧斯賓拿一直係「兵工廠」首席門神，不過之後一季，施治就嚟咗酋長球長同佢做隊友，奧斯賓拿就開始跌落去二號門將之位，主力踢本土同歐洲盃賽。直到上季，奧斯賓拿被外借去拿玻里，先後上陣24場，但就贏得球隊同球迷歡心，所以獲得今次正式轉會機會。



當知道奧斯賓拿轉會一事落實，曾經合作過3季、依家去咗車路士做顧問嘅施治相當念舊情，喺社交網「出鋪」話：「祝你好運奧斯賓拿，能夠同你做拍檔係我光榮！擁抱你！」睇得出佢哋之間堅老友，希望大家新季都一切順利啦！



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