【東網爭議】老將係寶！曼聯免費簽佢啦

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英超褪色勁旅曼聯今夏增兵一直阻滯唔少，家陣簽入兩人都係本土新星，唔係話佢哋唔掂，但睇落始終稍欠卡士同唔夠經驗，唔算係即食即用嗰隻。尤其喺收購中堅一事，「紅魔鬼」無論傾哈利馬古尼、高列巴尼定馬菲斯迪歷特，報價都先後被拒，依家身為足球評述員嘅前修咸頓前鋒干洛尼就建議，曼聯領隊蘇斯克查不如諗諗簽入家陣自由身嘅加利卡希爾，勝在實用又抵買嘛！



前愛爾蘭國腳干洛尼話：「其實機會就擺咗喺面前，艾達韋列特只要2,500萬鎊就買得到，加利卡希爾仲要係自由身添！其實簽入加利卡希爾有咩問題，以佢嘅經驗同獎牌，喺組建球隊重要一環，尤其係曼聯近年喺經驗呢瓣損失唔少添！」



佢又講得冇錯喎，加利卡希爾依家先得33歲，就算過咗高峰，都仲肯定踢得，佢喺效力車路士7季期間，先後3次入選過年度最佳陣容，贏過2次英超、2次足總盃、1次聯賽盃、1次歐聯同2次歐霸，真係大賽經驗堅到爆！



干洛尼補充：「你梗係唔好期望佢(加利卡希爾)好似哈利馬古尼咁帶波助攻，但佢仲係同以前一樣係個頂級中堅。上季佢無疑係踢少咗比賽，但佢保養自己得好好，咁點解唔可以簽佢？」呢位前李斯特城前鋒仲講番以前喺費格遜年代，都會嘗試買入或借用一啲具經驗老將，好似軒歷拿臣同伊巴謙莫域(摩連奴年代)，如果有個類似級數球員鎮守後防，對佢哋嚟講真係冇得彈。」聽落又幾有道理，想當年無論係拿臣定「呂布」，一嚟到真係帶起成隊波，既然依家買後防一直傾唔掂，加利卡希爾真係可以諗諗佢喎！



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