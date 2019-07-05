【有片】堅過朗尼　伊巴謙莫域今朝又嚟料

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成日聽人講美職係畀頂級球員養老好地方，查實依家嘅美職，可能係養老虎地方先真。兩位球壇超級老將朗尼同伊巴謙莫域，今季繼續輪流喺美職發光發熱，早幾日先有朗尼射入個超過半場嘅世紀笠射，震驚全球；今日朝早，又輪到「呂布」發威梅開二度，將個人今季喺美職數據改寫成15戰入13球兼有3助攻，效率超級驚人！



今朝洛杉磯銀河喺主場出戰FC多倫多，場波打咗大半場都未有紀錄，直到75分鐘，伊巴謙莫域一次接應傳中，巧妙頂遠柱笠入為銀河先開紀錄。然後到完場前1分鐘，「呂布」又一次接應傳中，近門接應冷靜射入，個人省兩球助銀河淨勝2比0。



睇番伊巴謙莫域今場數據，全場3次射門，其中兩次射正都入波，命中率超高。同時，「呂布」今場7次爭頂全部贏晒，又係一樣得人驚。連同今場所入兩球，伊巴謙莫域今季美職上陣15場射入13球兼有3次助攻，直接同間接製造16個入波，場均製造入波多於1球。依家佢喺美職射手榜排第2，僅次於FC洛杉磯前鋒卡路士韋拿，較佢入少4球。值得一提，今季銀河踢咗19場就錄得26個入波，而伊巴謙莫域家陣就有13個「士哥」，佔球隊總入球一半，你都咪話唔犀利呀！



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