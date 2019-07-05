重返英超　錫菲聯簽番國腳級舊將

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新季將重返英超嘅鍚菲聯，今日宣布一位重量級新兵加盟，呢位就係前英格蘭國腳中堅菲臘積基爾卡。家陣已經36歲嘅積基爾卡，本身係喺錫菲聯出身，之後喺愛華頓踢上高峰，依家就係回歸母會。咪以為佢只係想養老等掛靴，根據錫菲聯領隊基斯韋達所講，呢位硬朗中堅仲係勁有鬥心，要喺球員生涯結束前再一次取得成功。



積基爾卡喺06/07球季離開鍚菲聯之前，仲係球隊副隊長，不過嗰季佢哋由英超降班，呢位6呎高中堅就宣布離隊，過檔愛華頓。之後積基爾卡喺「拖肥糖」上陣超過400次，同時就代表過英格蘭國家隊披甲40場，可惜上季佢喺愛華頓失落正選，全季僅喺英超上陣7次。



基斯韋達都講明，積基爾卡今次回歸，唔會保證有正選位：「佢喺球會嘅歷史相當豐富，我同佢見過面，感覺到佢好想返嚟。佢返嚟梗係想踢更多，同取得成功，不過佢都知道必須努力先會爭到正選。」今次積基爾卡只係同鍚菲聯簽一年約，之後係咪掛靴，就要睇將來發展成點喇！



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