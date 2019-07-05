三點式靚女友慌晒　阿里休克叫極唔醒！

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熱刺中場大將迪利阿里，最近同索爆女朋友Ruby Mae到希臘米科諾斯島慶祝生日，但期間竟然於泳池邊休克，女友叫極佢都唔醒。今年23歲嘅阿里，呢日喺池邊狂Hea享受人生，但卻意外進入休克狀態，記者捕咗幾個鐘都冇發現佢飲過酒，故應該唔係因為飲醉所致。最後Ruby要叫兩名大隻保安合力扶佢上車返酒店，希望佢身體冇乜大礙啦。



16年開始拍拖嘅阿里同Ruby，上年尾試過分手，到今年2月先撻番着。最近Ruby 25歲生日，阿里趁住暑假，帶同女友到希臘慶生。記者於池邊捕實二人，佢哋一Hea就幾個鐘頭，而當日氣溫高達33度，唔知係咪因為太熱，阿里瞓着咗竟然唔識醒。着住性感3點式嘅Ruby諗住走嗰陣，希望叫醒阿里，不過阿里卻毫無知覺攤咗喺度，Ruby開頭都有笑容，但之後發覺唔對路，即刻叫咗現場2個保安幫手睇吓咩事。



好彩阿里最後都有返知覺，但自己就完全行唔到，最後2個大隻佬一人逗一邊，扶佢慢慢上車之後返酒店。阿里於場上一向精神充沛，老虎都打得死幾隻，依家無啦啦咁樣休克，睇嚟要搵醫生Check好啲喎！



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