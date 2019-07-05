【史上第1人】艾利臣1季攞3金手套！

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利物浦、巴西國家隊首席門將艾利臣比加，已經確定1季內3奪金手套獎，為史上第1人！艾利臣於18/19球季發揮超穩定，早前已成功奪得英超及歐聯金手套獎，估唔到去美洲盃繼續揚威，由分組賽到殺入決賽1球都冇失過，無論決賽戰果如何，艾利臣已袋走金手套獎。



艾利臣上個夏天，以6500萬鎊天價由羅馬轉投利物浦，一度成為全球身價最高門將，佢亦即時以優秀表現回報紅軍，全季38場聯賽有21場並冇失球。去到歐聯艾利臣一樣咁醒神，於歐聯決賽上晒身力保大門，除帶領紅軍贏得第6次歐聯冠軍外，自己亦成金手套得主。



自5月對紐卡素失過波後，計埋國家隊、歐聯同英超，艾利臣已經9場冇失球，除帶領巴西入美洲國家盃決賽外，亦取得賽事金手套獎。翻查足球史上，從來冇一個門將可於1季內3奪金手套獎，艾利臣的確係出類拔萃！



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