漢華入馬拉松8強　周湛峰搏And1有睇頭

學界籃球馬拉松今天繼續於港灣道體育館進行，漢華中學先於32強面對淘汰英華書院的余振強紀念第二中學，結果苦戰下以30比25擊敗對手。稍作休息下又要於16強面對另一實力份子港青基信書院，最終以24比13贏波。



雙方於上半場都頗為手緊，再加上防守端非常強硬，上半場完結時漢華只以9比8領先1分。下半場雙方手風開始回暖，漢華何國良及霍曉賢都先後取分，基信亦有Saatori Asher Gabrie以努域斯基式轉身跳投還以顏色。雙方於尚餘4分鐘的時候打成平手，此時漢華周湛峰挺身而出，先上籃得手搏得And1，再切入分球造就霍曉賢射入三分球，其後霍曉賢更把握空檔射入dagger 3，協助球隊打出9:0攻勢。基信其後亦無力回天，最終漢華以̇24比13擊敗基信，晉身明天於荃灣體育館舉行的八強賽。



贏波功臣之一的周湛峰賽後提到助教王超望的指示十分重要，「今場翁Sir比較少講嘢，主要係Michael Sir（王超望）講多啲。佢都係一位好有經驗嘅教練，全靠佢嘅指示，下半場先有改善。」周湛峰下半場的一球And1可以說是勝負關鍵之一，他就表示那球並不是故意搏取犯規，「嗰球波無話專登Draw And1，都係想入咗先。我唔知係咪叫士氣波，都係做番自己應該要做嘅野。」他亦表示球隊雖然整體表現不俗，但仍然比較慢熱，需要於接下來的比賽改善。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導



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