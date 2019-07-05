余二力戰不敵漢華　黎家樂：成敗都是我

「永遠不要輕視自己，或者對方比較出名，水平較高，但永遠不要覺得自己差。」這句說話，來自余振強紀念第二中學的黎家樂，特別深刻。



擊敗英華書院後，余振強紀念第二中學今天（5日）在全港學界籃球馬拉松三十二強，再迎來強敵漢華中學。余二開局欠缺外投手感，轉攻內線，衝搶籃板增加二次進攻機會。黎家樂剷籃博得「and 1」，徐宇高單節獲得6分。漢華利用霍曉賢的體型優勢，硬闖禁區回應，加上何國良完首節前命中三分球，僅僅落後12：13。換邊後黎家樂再次完成「三分打」，續和王力濤轟進兩球三分。但由於背負三犯，他沒有貼身防守霍曉賢，被對方射進三分球反超前。即使隨後博得犯規，卻兩罰全失。最終余二25：30落敗。



完場哨聲響起，徐宇高跌坐在板凳，拉起衣襬，掩著臉，雙肩顫抖著。而黎家樂默默拿起書包，獨自離開球場，什麼話都沒有說。教練張志豪讓球員圍在場邊檢討，高喊幾聲：「家樂在哪裏？」他才低著頭，仿佛耗盡全身氣力，一步一步走回來。



「接受不到這種結果，當時只想獨自冷靜一下。」黎家樂說，汗水沾濕額前碎髮。「我們幾個中六生畢業，體育老師明年離校，或者沒有機會再見。這場比賽對我來說，真的很重要。」余二兩個字隨著呼吸起伏，最後一次背負這個名字比賽，明明距離勝利很近，「結果還是輸了。」



「很大挫敗感。感覺太多進步空間，太多責任未盡。」錯失罰球，個犯問題，放空外線⋯⋯逐點數算自己的過失。獲得全場最高11分，輸球了，便什麼都不是。「教練說得沒錯，成也是我，敗也是我。是我，是我。」他反覆說著，耳邊響起張志豪剛剛的訓話：「你看輕別人？以為對方不懂射三分？他就射死你。」重重一拳打在胸口，他說這是中學生涯最刻骨銘心的一仗。



其實余二走到這裏，已經超越很多預期。相隔三年再獲港島區D2冠軍，剛踏進精英賽便撞上裘錦秋和英華兩堵高牆，兩戰全敗分組賽出局。馬拉松再戰英華，大家都認為英華可以輕鬆晉級，他們不相信，不甘心，不服氣，用勝利狠狠摑了所有人一巴掌。如果還覺得那是僥倖，他們今場咬緊漢華，下半場一度領先5分，已經證明余二的實力。



「即使我們是underdog，只要繼續努力，不放棄，也可能在某天彈起擊敗強隊。」終有一天，underdog抬起頭來，原來堅持不會白費，堅持會粉碎質疑。期待黎家樂往後走在籃球路上，始終堅持下去。



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