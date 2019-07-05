4將雙位數！七喜反勝坐榜首

常規賽第二名的七喜與第四的偉邦周五晚於灣仔修頓室內場館，合演女子甲組季後賽大戰。最終七喜延續強勢，以57：51反勝對手，以9分穩坐榜首位置，下場將會大戰福建。



上場轟入25分的李祉均今場先以三分球為偉邦先開紀錄，之後她再得5分，協助偉邦開賽兩分鐘領先10：0。上場以10分贏安青的七喜暫停回來作出調整，憑黃嘉汶連追五分，包括一記三分打，可惜之後李芷晴因為因膝傷需要即時送院治理。七喜之後積極搶分，以一段16：4攻勢轟炸對手，第一節以19：14領先。偉邦的李祉均第二節起手風不順，跳投幾乎全失。其得分重任轉移到陳欣汶及劉芳盈身上，二人合力拿到15分，聯同李祉均尾段的「and 1」，半場偉邦以38：34反超前。



七喜的譚雪婷繼第二節得6分後，第三節繼續以拿手跳投拿下6分，協助球隊以一段10：0攻勢突襲，順利將分數領前至50：45。相反，偉邦命中率不佳，全節只得7分。尾節兩隊陷入拉鋸戰，偉邦憑李祉均的罰球追分，不過仍未足以扭轉敗局。最終七喜4人得分達雙位數，以57：51拿下季後賽第二場勝利。



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