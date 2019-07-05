費格遜豪取45分　滿貫挫永倫奪季後賽首勝

滿貫擊敗安保漢友後，今晚（5日）在灣仔修頓再戰永倫，掀開甲一聯賽季後賽戰幔。儘管永倫洋將賀斯福復出彌補內線短板，費格遜仍然稱霸禁區，下半場豪取35分，全場獲得45分，帶領滿貫85：82險勝，贏得三場兩勝賽制關鍵首勝。



永倫洋將賀斯福包紮右手，復出擔任正選中鋒，開局迅速上籃得分。儘管歐陽維江回應一記三分球，但滿貫隨後多次失誤，對方打出8：0攻勢迫使暫停。費格遜面對賀斯福和方誠義嚴防，難以攻進顏色地帶，得分重任落在歐陽維江肩上，他頻頻剷籃，續博得「and 1」追到2分分差，不過Joseph Eriobu連續命中中距離，泰那三分線外博得犯規三罰全中，永倫首節領先22：15。



費格遜透過低位進攻提高侵略性，但永倫得分點較多，方誠義、周迎堅和泰那先後建功，眼見快要拉開雙位數分差，葉俊傑快攻開啟一段10：0的小高潮反超前。而泰那傳球失誤後，隨即撐起球隊將功補過。他既攻且守，轟進兩球三分，連取10分，重新領先38：34結束半場。



換邊後方誠義接過進攻火炬，連續投籃獲得7分，加上梁民熊和泰那兩記外圍冷箭，首次擴大領先優勢到雙位數。不過費格遜持續捍衛籃板，多次自投自搶止血，單節豪取16分追到55：60。第四節費格遜繼續內外開弓，一條龍上籃後成功反超前，葉俊傑續射進三分球，領先到71：65。泰那包攬得分、抄截和助攻，曾經追平比數，但隨著方誠義犯滿畢業，費格遜如入無人之境，頻頻表現入樽，最終滿貫85：82擊敗永倫。



哨聲響起，費格遜跳上板凳揮動手臂慶祝，接受訪問時帶著明顯疲態，「我不在意個人得分，只想盡我所能幫助球隊贏球。我們今場打得很好，不過任務還沒完成，目標始終是總冠軍。」教練呂楚威透露針對泰那調整防守：「之前幾場發現，用身型高大的球員防守泰那效果不錯，所以今場採用王祐天，阻止他輕易上籃。」他續指反撲關鍵是團隊合作，「我最怕他們心急想贏，不斷打『自己波』。我們能夠追上來，正正因為多傳球，下場要繼續保持耐性。」



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