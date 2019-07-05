阿仙奴出招　力斟馬些路同列強拗手瓜

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今個轉會窗身處極度艱難情況嘅阿仙奴，來屆冇歐聯資格，轉會費預算又只有4500萬鎊，要斟個勁人返嚟充滿難度。據西班牙傳媒《SPORT》報道，兵工廠買人有新動作，就係會同祖雲達斯、巴黎聖日耳門同AC米蘭拗手瓜，爭奪皇馬左閘馬些路。



皇馬今夏大換血，已經購入夏薩特等多名球星，下季矢志再上高峰，其中購入里昂左閘費蘭特文迪，此子攻力甚強又有活力，勢必搶走馬些路正選位置。今年31歲嘅馬些路，已經開始跌Watt， 唔想做後備坐冷板，據悉已向球會提出離開。



馬些路年過30，身價唔會太貴，阿仙奴應該負擔得起，但面對祖雲達斯、PSG等超級球會競爭肯定蝕底，兵工廠唯一優勢就係可以確保馬些路正選席位。另外馬些路人工不菲，兵工廠要說服呢位悍將加盟，睇嚟甚有難度。



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