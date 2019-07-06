贏波功臣　大心臟射手張偉康

籃球場上，一個有質素的射手永遠不會關心上一球投進或投失，他們所關注的只有投進眼前這一球。今天（5日)於灣仔修頓球場上演的甲一男子籃球季後賽，滿貫射手張偉康全場僅得7分，但卻於比賽末段射入關鍵兩分，協助球隊以85:82險勝永倫，取得三場兩勝制的首場勝利。



當比賽尚餘四十多秒，滿貫以82:80領先2分，此時張偉康於左邊45度持球，面對永倫的防守，他選擇持球突破，並中距離急停出手，籃球應聲入網，為滿貫擴大至4分的優勢。被問及那時候的感受，他直言當時無想過太多，「呢球波入左緊係開心啦，雖然都知道自己狀態唔好，但當時無諗過太多，剩係知道比分好近，要入一球止血。」他也提及自己今晚的確不在最佳狀態，唯有在防守方面再盡多點力，貢獻球隊。



滿貫於比賽前三節大部分時間落後於永倫，到第四節中段才發力反先並維持優勢到完場，張偉康認為對泰那的針對性防守是能夠反勝的主因，「最主要就係㩒低咗泰那既威脅，再加上阿Ga（方誠義）同阿堅（周迎堅）都因為四犯被換出場，咁就可以更中防守泰那。」



張偉康最後亦提到球隊必須要加強ball movement，「球隊上半場輸既原因係個個都想攞個波去攻，令到個波既流動好慢，到下半場個波流動多左，進攻就自然得心應手。」期望張偉康能夠於下一場重拾手感，繼續發揮射手本色。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導



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