阿仔係膠龍　施丹被逼大義滅親？

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球王施丹正全力重建銀河戰艦，各個位置都搵嚟重量級球星，門將方面已經有泰拔高圖爾斯，本來諗住由佢個仔「膠龍」盧卡施丹做後備，不過最近有消息指功勳門將基羅拿華斯留隊，因此施丹有可能被逼大義滅親，將個仔踢出皇馬。



眾所周知，盧卡施丹係一個膠龍，若非有個球王老竇，根本冇可能喺皇馬立足，近兩季佢只能喺西甲例行公事亮相，始終對於皇馬陣容嚟講係一大漏洞。



西班牙《馬卡報》報道，皇馬歐聯3連霸功勳、哥斯達黎加門將基羅拿華斯自從退居後備，一直想離隊，無奈佢要求年薪太高，至今無法轉會，基羅拿華斯同皇馬仲有3年合約，年薪500萬歐元，佢要求下一間球會支付年薪700萬歐元，離隊條件太高，有皇馬高層表態索性畀佢留隊，作為皇馬門將位置一大保障。



如果皇馬有兩位頂級門將鎮守，盧卡施丹就變成廢人，加上另一新晉門將烏克蘭U20嘅盧寧(Lunin)剛獲世青盃金手套，火速上位，盧卡施丹更加無碇企，被逼外借。



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