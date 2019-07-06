曼聯重建工程　蘇斯克查與兩小將續長約

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曼聯重建工程繼續進行，繼簽入格連活特及雲比沙卡兩位新星，並與拉舒福特續長約後，領隊蘇斯克查向球隊現有年輕新星埋手，周五(5日)一口氣同巴西中場安達斯彭利拿及英格蘭小國腳杜安薛比續長約，合約年期分別至2023+1及2022+1，打算長期重用。



安達斯彭利拿現年23歲，2011年加入曼聯青訓，近年被外借到西甲磨鍊，上季回收並上陣25場，交出兩球1助攻，此子曾代表巴西1次，現獲績約至2023年加1年延長條款，他表示：「我在曼徹斯特生活多年，早已視這裏及球會為家，很高興能夠繼續留隊，領隊對我很有信心，我亦很期待迎接新球季。」



至於英格蘭小國腳杜安薛比現年21歲，8歲開始加入曼聯青訓，曾是曼聯青年軍隊長，近年被外借到英冠阿士東維拉，上季協助球隊取得升班資格，曼聯將他收回並續約至2022加1年延長條款，佢顯得好興奮：「我在曼聯成長，球會一直是我及我家人生活一部份。」



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