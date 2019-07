【美洲盃】季軍戰阿根廷贏到智利嗎？

按即場比數及形勢,提供圖表及數據分析,助你即場投注美洲國家盃4強賽事!

今日輪到拿仁做盤神,研究一場美洲國家盃季軍戰阿根廷對智利,此為近2屆美洲盃決賽戲碼,今次於季軍戰上演,雙方壓力都大為減低,發揮應該會比較好。



阿根廷4強雖然不敵巴西,但其實攻勢甚多,曾經2次射中柱,去到季軍戰,或出保羅戴巴拿拍美斯,入波機會更大。



翻查近7屆美洲盃季軍戰,有5次總入球開3球或以上,一於捧2.5球入球大。



名家:麥馬拿仁



直播表



周六6:00pm 日職 廣島三箭 Vs 大阪櫻花

有線604、603台



周六11:00pm 女世盃 英格蘭女足 Vs 瑞典女足

有線604、603台



周日凌晨零時 非國盃 尼日利亞 Vs 喀麥隆

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周日3:00am 美洲盃 阿根廷 Vs 智利

Now 650、Now E



周日3:00am 非國盃 埃及 Vs 南非

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周日7:00am 美職 費城聯 Vs 奧蘭多城

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs 侯斯頓戴拿模

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 溫哥華白帽

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



