【美洲盃】季軍戰阿根廷贏到智利嗎？
2019年07月06日 08:01
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(互聯網)
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今日輪到拿仁做盤神，研究一場美洲國家盃季軍戰阿根廷對智利，此為近2屆美洲盃決賽戲碼，今次於季軍戰上演，雙方壓力都大為減低，發揮應該會比較好。
阿根廷4強雖然不敵巴西，但其實攻勢甚多，曾經2次射中柱，去到季軍戰，或出保羅戴巴拿拍美斯，入波機會更大。
翻查近7屆美洲盃季軍戰，有5次總入球開3球或以上，一於捧2.5球入球大。
名家：麥馬拿仁
直播表
周六6:00pm 日職 廣島三箭 Vs 大阪櫻花
有線604、603台
周六11:00pm 女世盃 英格蘭女足 Vs 瑞典女足
有線604、603台
周日凌晨零時 非國盃 尼日利亞 Vs 喀麥隆
無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台
周日3:00am 美洲盃 阿根廷 Vs 智利
Now 650、Now E
周日3:00am 非國盃 埃及 Vs 南非
無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台
周日7:00am 美職 費城聯 Vs 奧蘭多城
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs 侯斯頓戴拿模
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 溫哥華白帽
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