林柏特首課操練　3大轉變話你知

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車路士新帥林柏特上任後，日前帶領球隊進行首課操練，大軍目前喺愛爾蘭集訓，而林柏特首操就有3大話題受到傳媒同球迷討論。



1/林柏特上任後第1個受惠球員，相信就係前英格蘭國腳真禾特，「飲水哥」上季被沙利打入冷宮，全季連1分鐘嘅正式比賽都冇踢過，不過林柏特上任立即將呢位用3,500萬鎊轉會費簽入嘅中場解凍，表明「唔會帶有色眼鏡睇任何球員」，畀每個球員用自己實力公平爭取上陣機會。



2/向來鍾意有年輕球員嘅林柏特，預期將會重用大批新人，李維士巴卡、艾芬安柏度等新人都備受期待，一眾小將練波亦特別落力，下星期喺愛爾蘭進行嘅2場熱身賽，相信會係呢班新人爭取林柏特歡心嘅最好機會。



3/紅褲子出身嘅林柏特，執教方法同沙利完全唔同，操練嗰陣會親自參與，包括為球員傳波等等，直接喺球員身邊提出指導。事實上林柏特只不過41歲，體能仍然好弗，直接落場教波對球員會有更好效果。



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