【官宣】「越南美斯」去比甲踢「日本球會」

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「越南美斯」阮公鳳成功外流歐洲！周五(5日)早上，呢位24歳前鋒簽約確認以借用形式加盟比甲「日本球會」聖圖爾登1年，但係外界普遍對佢此行唔敢睇好，因為此前佢外闖日乙、韓職都完全失敗，仲畀前南韓國腳柳想鐵批評同啞嘅冇乜分別！



月前因為表現唔掂，畀韓職仁川聯放棄嘅越南國腳阮公鳳，之前踢過日乙水戶蜀葵，一樣冇法子留低，明顯係個「宅男」，去親外國生活就表現跌Watt。仁川聯主帥柳想鐵唔要阮公鳳之後，更加毫不留情批評佢唔曉防守，最慘係語言能力好差，根本冇辦法明白教練指示，同隊友溝通唔到。咁聖圖爾登點解睇中佢？會長David Meekers話：「我哋睇過越南對日本場波，確認咗阮公鳳具備咁嘅能力。」



係咪咁簡單？聖圖爾登實質由日本DMM持有經營權，特別喜歡關照亞洲球員，尤其日本同胞，目前就有後衞富安健洋、中場遠藤航同前鋒木下康介，早幾日更加簽埋仙台維加泰個日本國家隊龍門丹尼爾舒密特，形成一條「和製骨幹」。由於富安健洋好大機會轉投意甲博洛尼亞，羅致阮公鳳填番個窿，順便開拓埋越南市場好合理。



雖然得到會長撐腰，不過好多人對阮公鳳喺聖圖爾登嘅前途依舊唔樂觀，就算撇開個人因素，呢支比甲球隊家陣連佢一共有9個攻擊球員，爭位爭崩頭，邊有咁易上到位吖，惟有祝佢好運啦。



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