超紅國民妖精　石原聰美：鍾意日本美斯！

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有國民妖精之稱、日本大紅美女石原聰美，喺中港台三地擁有大量Fans，個個都話呢位32歲大美人勁有女人味，但甜美笑容又Sweet到暈，未來真係有排紅。勁多緋聞嘅石原聰美，最近喺當地綜藝節目入面提到「最喜歡嘅男生類型」嘅時候，竟然話鍾意「日本美斯」久保健英，仲話唔介意佢只得18歲，堅係恨死隔離！



久保健英係日本近年最有天份嘅球星，11歲就到巴塞學法，因為實在係好波嘅關係，所以被封為「日本美斯」。本身久保被睇好係未來巴塞巨星，但到15年巴塞被國際足協控以違規簽年青球員，久保健英先返日本發展，並於日職發光發熱，到依家18歲更成為大國腳，剛於美洲國家盃為日本上陣，表現都唔錯㗎。以久保健英嘅卡士，再次去到歐洲踢波只係時間問題，今個夏天佢就高調加盟皇馬，咁細個就分別得到巴塞同皇馬垂青，有幾勁唔使再講啦。



久保健英喺日本人氣勁到黐線，而球星喺當地亦周時同超正女藝人拍拖，石原聰美就開到口話鍾意久保健英！佢早前喺節目中被問到，鍾意邊一類型嘅男仔，石原就話：「我鍾意係嗰種日本人嘅面孔，例如依家好紅嘅久保健英。佢雖然只得18歲，但我好鍾意呢個後生仔個樣，真係好惹人注目，年紀細完全唔係問題，我一啲都唔介意！」



有留意開日本藝能界嘅朋友，對石原肯定好熟悉，佢做過好多大熱日劇嘅女主角，係當地一線女明星。因為電力爆燈、周時同同劇男明星傳出緋聞，山下智久、瀧澤秀明、佐藤健、小栗旬、松本潤等都被傳同石原拍過拖，亦有傳今年平安夜，就會同社長男朋友結婚。石原電力咁勁又超正，唔知久保又想唔想同大自己14歲嘅靚姐姐拍拖呢？



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