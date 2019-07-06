牛下女車神放眼奧運：要兩項都有好成績

今天於將軍澳香港單車館舉行的全港場地單車錦標賽，「牛下女車神」李慧詩繼3月的保誠國際單車賽再次於主場作賽，結果Sarah以大熱姿態輕鬆於女子個人爭先賽奪冠。



李慧詩今年狀態大勇，先於3月世錦賽勇奪兩冠，其後再於6月的三個歐洲場地單車賽中取得六面金牌。今天她出戰女子個人爭先賽，首先於計時賽以首名晉入四強，其後於四強及決賽分別擊敗楊礎瑤及李海恩奪標。此外，她亦參加女子20公里計分賽，並取得第八名，冠軍則由楊倩玉奪得。



「其實我覺得自己有啲貪心，我想兩個項目都攞到好成積。」李慧詩於賽後很堅定地說出明年奧運的目標。「所以而家開始已經諗緊啲日程，係由5號去到9號，所以希望同教練商討，教練都係中國自行車協會既主席，咁睇下有無機會將奧運前比賽既賽程安排到跟奧運一樣，當係一個預演。」Sarah已經全神貫注地為明年東京奧運作準備，8月她也會到日本伊豆參加比賽，雖然不是跟奧運比賽同一場地，但也可以藉此適應當地天氣及環境。



被問到今天為何會參加女子20公里計分賽，她表示希望借長途賽作訓練，「其實短途同長途都有一定既衝分模式，所以今日都想試下係長途賽衝分進攻。」她明天亦會參加競輪、500米、團體爭先、捕捉賽，她稱自己無論甚麼比賽也會認真應付，希望其他車手也有同樣心態。



Sarah現時正值狀態最佳的時期，明年東京奧運大有機會衝擊獎牌，但作為「大師姐」的她，始終會有退下來的一天，因此她也希望年輕的單車運動員能夠爭氣，「呢一代可能真係有太多誘惑，電話已經係其中一個，好多時後生既一比賽完就㩒電話，好少會繼續睇其他人既比賽。做運動員要有犧牲所有既覺醒，但暫時呢一代未有人可以做到。」她亦表示雖然自己現時也有教車，但退休後就應該不會當上香港隊的教練。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導