國米冇錢　祖雲達斯截胡7億買盧卡古

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一直有傳國際米蘭即將簽入曼聯前鋒盧卡古，但遲遲未成事，英國傳媒爆料，指國米唔夠資金一次過畀7500萬歐元轉會費，打算先借後買，以便有時間籌錢，令交易出現阻滯。



《天空體育》指祖雲達斯趁機出手，計劃用8000萬歐元(約7億港元)，直接收購呢位26歲比利時國腳。



盧卡古要轉投國際米蘭已經係公開嘅秘密，但佢日前仍然返回曼聯操練，令人意外，據悉係國米提出新交易條件，就係先以1000萬歐元借用盧卡古2季，之後再用6000萬歐元買斷佢，希望趁呢段時間出售莫路伊卡迪，套現之後再支付盧卡古嘅轉會費，但曼聯想今夏就出售，拎資金去增兵，雙方可能傾唔掂數。



祖雲達斯新帥沙利亦好欣賞盧卡古，認為佢可以接替已經33歲嘅文迪蘇傑，踢正前鋒位置，願意用8000萬歐元買斷佢。



事實上，盧卡古上屆歐聯分組賽對祖雲達斯，都大讚對方係偉大球會，希望有一日可以加盟。不過，盧卡古經常浪費入波機會，一旦加盟祖雲達斯，一定激死拍檔C朗。



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