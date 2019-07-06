梁峻榮夥拍師弟梁嘉儒　麥迪遜賽奪冠

亞運麥迪遜賽金牌「雙雄」張敬樂及梁峻榮，一同於今天（周六）到香港單車館出戰全港場地單車錦標賽個人追逐賽、團體追逐賽、30公里記分賽以及麥迪遜賽。兩人一同合作於團隊追逐賽奪冠，不過卻於麥迪遜賽拆伙，結果這次梁峻榮就帶同師弟梁嘉儒壓過張敬樂/繆正賢組合奪冠，至於個人項目就平分秋色，峻榮奪得30公里記分賽冠軍，阿樂則於個人追逐賽封王。



梁峻榮賽後表示這次跟張敬樂拆伙的原因是希望帶領其他新人上位，並為避免因兩者任何一人受傷而無法出賽的情況出現，稍後的世界盃二人或會重新拍檔，但一切都要視乎教練安排。他亦指出今年這段時間需要積極搶分參加世界盃，所以比賽數目比以往多。雖然實戰經驗增加，但舟車勞頓下狀態起伏也較大，張敬樂則稱今天能夠參加多項比賽的機會非常難得，借這個機會能夠訓練耐力，對日後參加全能賽有所幫助。



全港場地單車錦際賽周日早上10時續於將軍澳香港單車館上演，歡迎市民入場觀戰。





香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者

鄭子風報導





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