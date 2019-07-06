【法達斯維】草根英雄！阿仙奴真Mr.Wright

「你係我心目中嘅阿仙奴超級英雄！」喺我踏上台見到偶像伊恩胡禮( Ian Wright )後，用有限英語講出廿多載想講嘅感謝說話。



若非胡禮，我可能早已變節，論早期英超入球機器，胡禮絕不遜於舒利亞，佢能左右開弓、頭槌了得，反擊、搶點、硬轟、笠射、12碼樣樣皆精，當年踢法悶蛋嘅阿仙奴，經常出現「1:0，伊恩胡禮」，絕對係超級英雄。而且佢將澎湃嘅激情感染球迷，入波後總係真情流露，瘋狂地搞鬼慶祝，永遠站喺球迷嗰邊與眾同樂，比起技術優雅嘅柏金同亨利，我覺得胡禮更草根、更貼地。



但因為一個安歷卡，1998年主帥雲格將老將胡禮請走，未能在兵工廠掛靴，美其名係為球隊長遠發展，但球迷嘅我實在難以接受。從後來雲爺爺對老將嘅輕視，就好似某市建局般見到舊樓就拆，咪阻住發展(大財)起新樓，唔好同我講雲格重視後防五老，只因當時未搵到人代替。



利申，我仍然認為雲格係功大於過，不敗奪冠足以名留青史，並且成為很多球員嘅人生導師，冇人懷疑佢嘅睿智及忠誠，但當一個叻人盲目相信自己，唔接受别人意見，時間一長便形變成老頑固。



世上冇人永遠係啱晒，而且雲格只對孤寒班主高安基唯命是從，眼見高安基只懂斂財，都唔敢為阿仙奴爭取更多買人「筆直」，但佢人工、波飛價好似某鐵般有加冇減。咪再拎起新球場做藉口，話雲格忍辱負重，佢恃住昔日佳績戀棧權位，又自視過高，認為自己低買高賣嘅眼光可力挽狂瀾，out晒喇，「前四等於冠軍」難聽過粗口，簡直係與民為敵，畀人喪鬧？學子華神話齋：你人工包埋。



雲格執教尾段終肯貴價買人，但連續兩屆失落歐聯入場券，再冇利用價值而被「勸退」。權力令人腐化，可能係冇人可千秋萬代嘅原因，雲格從智者變獨裁者，再淪為棄卒一事，證明唔聽民意者，難逃下台厄運。



唔好意思，愈講愈離題。講番胡禮，佢唔單止冇球星架子，在新波衫發布會初段，更不理大會流程，明知之後有簽名環節，佢一入場仍即刻衝向球迷區簽名，正到爆，到真正簽名合照環節時堅有耐性，有求必應，冇擺款勁親民，我遞上一本超舊雜誌中間嘅阿仙奴海報，佢搵到自己個樣並喺附近位置簽名，堅體貼，仲話記得係92-93年度歷史性首奪國內盃賽雙冠，搞到我唔記得問佢：「有冇嬲雲格當年放棄你？」同那種高高在上、自以為是嘅廢老相比，呢位永遠企喺球迷嗰邊、正能量爆燈嘅老槍手，教我如何不愛你呢！



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