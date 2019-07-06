「奧」妙之魔力　細路爸媽鬥一番

鬥快鬥力鬥智慧 ! 港協暨奧委會「奧夢成真」計劃今年到各區小學推行的新計劃—「奧」妙運動園，周六（6日）首次舉辦運動體驗同樂日，吸引逾千人參與，場面熱鬧，[車神]黃金寶直言效果超乎預期，喜見新一代對運動的享樂，更獲得學校及家長的支持，與團隊過去的付出一切都是值得的。



今次首辦的運動體驗同樂日除了有學校老師帶同學生組隊參與外，亦吸引大批市民帶同子女出席，逼爆圓洲角體育館 ; 當中設立多個挑戰遊戲包括親子體適能遊戲，運動體驗（平衡車、賽艇、足毽及足球），六角圖體適能測試及奧林匹克運動展覽問答遊戲，令大人小朋友都樂而忘返。



同場大會邀請了港協暨奧委會副會長胡曉明SBS太平紳士、民政事務局署理體育專員鄭青雲及利希慎基金副總裁周己豐為參與今年計劃的10間受惠小學頒發証書。首間參與「奧」妙運動園計劃的循理會美林小學，其代表老師曾泳靜携同學生及自己的子女出席，她坦言透過這個計劃真是可以發掘到小朋友的潛能，「小朋友當然鍾意玩，但這計劃可以令他們更清楚何謂體適能，而且最感意外是可令平時較為文靜的同學都會參與，校方更因此計劃新開了足毽班，學生相當投入，全校的運動氣氛提升，這個成效是沒有預計想到的。」



「奧」妙運動園計劃是讓小學生透過接觸不同運動，建立對做運動的興趣，從而保持恆常的運動習慣，培養健康體魄，透過這個計劃開展健康的人生。



作為計劃其中一位教練的黃康程（足毽）感受良多:「足毽是一項較為冷門的運動，初學者會有一定的挫敗感，但學生們透過這計劃，他們從挫敗中的學習，再走到成功，他們這份鬥心，就是我從當中所享受的滿足感。」



「奧」妙運動園計劃是為期兩周的學校活動，第一周會在體育課進行體適能活動，為同學們畫出個人專屬體適能的六角圖，使他們了解自己的體能狀況以及適合發展的專項運動。計劃第二周將進行「運動體驗」，每間學校會有兩種運動的興趣班，包括：滑板、單車、田徑、足毽，並由退役運動員擔當教練，薪火相傳。



「奧夢成真」計劃項目發展幹事黃金寶表示，計劃首要目標是要令同學們對運動感興趣，而體驗同樂日的效果更是他意料之外。「今日令我想不到的是很多家長帶同小朋友到來，他們透過媒體或其他渠道而知，證明這次活動獲得了市民認同，而且又可以有一個環境平台，為家長及小朋友多建一個親子的機會，這是更值得的。」



很多家長一家大細參加，就連爸媽都有嘗試當中的體驗，的確是一個「奧妙」的親子活動。帶同一子一女到來參加的黃先生坦言:「兒子喜愛足球，囡囡今次試玩足毽後已叫我買一個，我又可以玩體能測試，希望每年都有這個活動。」而就讀宣道會陳元喜小學一年級的陳同學就積極地在奧林匹克運動展板找尋答案，陳媽媽說:「我都是從其他家長知道這個活動，小朋友可以玩，又識到運動知識，他們最開心還有禮物呢！」



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