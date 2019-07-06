【東體爭議】曼聯「天價右閘」水貨味濃！

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曼聯今夏簽入2名新將，其中以5000萬鎊購入水晶宮右閘雲比沙卡觸目全球。今年21歲嘅雲比沙卡，上季的確係英超其中一名攔截能力最強球員，One On One防守尤其犀利，但助攻力一般就令人懷疑，究竟呢名年輕人值唔值咁貴。而前水晶宮教練沙拿高亦直指，雲比沙卡個性太沉默、太保守，未必應付到於大球會嘅巨大壓力。



雲比沙卡打右翼出身，於水晶宮發展一直麻麻，更一度被球會考慮要借走。但於兩季前自薦出任右閘，先打出一片生天，今夏更加以超高轉會費加盟曼聯。同雲比沙卡合作過嘅沙拿高咁講：「當你去到曼聯，就同喺水晶宮有天襄之別。你需要每周喺75000球迷面前有好表現，唔係一件易事。曼聯球迷會要求呢名新仔，好似阿歷山大阿諾特咁不斷上前助攻，又或者好似曼城兩閘咁於進攻上有所貢獻，但雲比沙卡唔係呢類球員。」



「另外佢性格非常沉靜、被動又唔講嘢，要於大球會生存有難度。富豪球會要求球員有強大性格、時刻展現超強爭勝心，又要識得同球迷同傳媒溝通，雲比沙卡做唔做到？我好有懷疑。」



當然雲比沙卡只得21歲，依然可以進步，但於曼聯踢波所背負嘅壓力唔係嘢小，而以上季，以至今夏U21歐國盃雲比沙卡嘅表現，似乎於進攻上仲未夠火喉。曼聯究竟係可以等到雲比沙卡成才？定係喺佢成熟之前，已經將佢放棄？真係睇過先知。



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