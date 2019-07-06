連續六年四冠后　陳欣汶劉芳盈傳承協恩火炬

四冠后已經很難，連續六年的四冠后，到底多難？難得唯有協恩才能做到，正確點說，協恩球員才能做到。許多舊臉孔隨著畢業消散，一副副簇新的臉孔爭相露面，無數汗水和淚水交織，那是協恩女籃常常掛在嘴邊的傳承。今天學界籃球馬拉松決賽，協恩大勝青中奪冠，陳欣汶、劉芳盈和張靜嵐完成了她們的任務，把一切責任、壓力、動力和榮耀都交給師妹，期望協恩來年在吳欣潼帶領下，繼續成為所有賽事的「主隊」。



協恩中學和中華基督教青年會中學，分別在四強擊敗漢華中學和裘錦秋中學，晉級決賽競逐后座。青中面對協恩嚴防，無法剷進禁區，溫玉瑩更遭到吳欣潼封阻。後者表現活躍，頻頻突破博犯，積極衝搶籃板增加二次進攻機會。六分鐘過去，陳諾言才藉著罰球為青中「破蛋」。協恩的全場緊迫，迫使對方失誤連連，陳欣汶抄截後一條龍上籃博得「and 1」，加上劉芳盈壓哨補籃，即使羅雅穎和陳諾言轟進三分球止血，青中仍然落後8：16。



換邊後協恩增加外線攻勢，吳欣潼和陳欣汶先後中鵠。青中方寸大亂，連續失誤，讓陳欣汶在二十秒內連取7分。而劉芳盈積極防守，包攬封阻和抄截，不斷創造快攻機會。領先逾20分的協恩換入來年接班的小將，廖貝兒和施啓諾投籃手感不俗。儘管羅雅穎射進兩球三分，協恩仍然以41：24大勝，獲得學界籃球馬拉松冠軍，連續六年榮膺四冠后。



學年結束，每間學校面對的問題都一樣——傳承。每次協恩女籃訪問，傳承兩個字「老是常出現」。看看男籃就知道，所謂四個冠軍，不是逐張印花貼上白紙那麼簡單的事情。連續六年的四冠后，外界看來輕鬆不過，甚至每個大賽前，都會聽到「劇本已經寫好」，「冠軍肯定是協恩」的說話。然而，每年都有人畢業離隊，每年都有人挺身而出，人們眼中的理所當然，其實不那麼理所當然。



陳欣汶、劉芳盈和張靜嵐即將畢業，這場最後的大勝，讓她們放下心頭大石。「最近兩場比賽，我都比較慢熱。幸好吳欣潼開局便跳出來，整場比賽都帶領我們，可以放心把協恩交給她。」陳欣汶說，最近她和劉芳盈徘徊馬拉松和女甲戰線，體能面對嚴峻考驗。小將的表現證明了協恩不是二人球隊，「記得球季開始，教練常常說如果我們不在，協恩不知道會變成怎樣。但現在比賽尾段換入師妹都沒有出現危機。」劉芳盈爽朗大笑，看見隊友進步的喜悅，一點不比首次獲得最有價值球員獎項少，「下年冠軍也是我們的！協恩要做永遠的主隊！」



儘管兩人同屬女甲偉邦，但報讀不同大專院校，意味著從長遠的隊友變成對手，也是最適合自我審視的時候，「大概是試煉吧。看看我沒了她，她沒了我，大家會變成怎樣。」劉芳盈看著陳欣汶緩緩地說。沒有把離別弄得太傷感，陳欣汶調皮地補充一句：「一凹一凸的組合沒有了，我一定會盡力打敗你。」



她們還會同場比賽，但對張靜嵐來說，籃球已經從人生退場。這位跳高港青代表，未來會專注發展田徑，今天無法如願和效力裘錦秋的妹妹張芷嵐比賽，完美結局中帶點小遺憾，「她昨天不停說，三點見，三點見，可惜最後都見不到。」籃球帶來無數回憶，帶來協恩女籃這個大家庭，固然不捨，但就像陳欣汶和劉芳盈叫嚷的：「做我們永遠的啦啦隊，幕後的隊友。」籃球可以放下，感情不可以。