十個月的等待　男拔力挫寶覺奪球季首冠

「這是最開心的時刻。」結束七年男拔生涯，劉俊鴻說。感覺很久不曾看見他笑得這麼由衷。



三個亞軍，是榮耀還是恥辱，對男拔來說，大概是後者。每次都觸手可及，每次都擦肩而過。今天（6日）學界籃球馬拉松終極回合，面對九龍區決賽擊敗他們的寶覺，男拔終於吐氣揚眉，力挫對方贏得球季首個冠軍，避免「四亞王」的尷尬。



拔萃男書院先後擊敗聖若瑟書院和漢華中學，迎來九龍區決賽對手寶覺中學，再逐冠軍榮耀。比賽初段，蔡再南頻頻切入禁區，加上何旭峰剷籃博得「and 1」，寶覺領先5：2。不過劉俊鴻和李翱亨冷靜射進三分球，扳回領先優勢。寶覺續憑著蔡再南兩記罰球，追到8：8結束半場。



換邊後，表現活躍的蔡再南扭傷左腳暫時退下火線，儘管隊友積極拼搶籃板，但欠缺把握力無法完成二次進攻，幸而劉子軒外線中鵠提振士氣。反觀男拔藉著緊迫防守創造快攻機會，陳仲儒抄截後一條龍上籃，領先16：13。蔡再南稍作治療後，忍痛重返賽場兩度建功，可惜難阻劉俊鴻和葉文俊交替得分，最終男拔26：19擊敗寶覺，報回九龍區決賽一箭之仇，成功衛冕學界籃球馬拉松冠軍，陳仲儒則獲選最有價值球員。



哨聲響起，球季結束了。對男拔球員來說，這是漫長的球季，曾經觸手可及的冠軍，等了整整十個月。九龍區D1 A Grade賽、精英賽、Panasonic學界籃球邀請賽，全數獲得亞軍結束，男拔還是那支傳統勁旅，只是站在比嶺峰低一點點的地方。足夠嗎？怎麼可能足夠。所以完場的歡呼吶喊、跳躍擁抱才那樣真摯。只有他們清楚這個冠軍多重。



「三個亞軍，感覺其實不太好受。」劉俊鴻說。正正因為懂得失敗的滋味，才肯定這刻勝利的價值，「終於拿回冠軍，這是七年拔萃生涯最開心的時刻⋯⋯」說到一半，幾個隊友高呼「鴻仔」，衝前來淋水慶祝，他擰乾球衣笑得瞇起雙眼。驟看很難想像，過去數月球隊氣氛多麼壓抑，「始終今年有兩三個轉校生，球季開始默契不好，也不信任彼此，大家自己打自己。」



轉眼「自己波」換來三亞，才醒覺已經來到最後的比賽，「大家都想幫拔萃贏回一個冠軍。這兩個月，大概是最激昂最熱血的，大家集中練球，跟足教練指示。」努力換來成果，他們一路過關斬將，尤其昨天六十四強、三十二強和十六強打出代表作，「那是全年打得最好的一日，回家後，整晚想著怎麼準備今天的比賽。」臨別前最後的比賽，也是最後證明實力的機會。



「這年來，聽過最難聽的質疑是什麼？」我問。「四亞王！上次練球後，我們在群組裏自嘲『向四亞王進發』，被阿劉（劉宇麟老師）大罵一頓，連胡sir（胡國鋒教練）也笑我們。」這刻開玩笑般提起，因為所有沉重、質疑都過去了，「終於不用被人笑！」即將脫下穿了七年的男拔球衣，說到這裏不禁黯然，「不捨一定有，剛剛差點忍不住哭。但怎麼也好，我們這代完了，希望林英喬和李翱亨加油，將拔萃精神承傳下去。」



頒獎台



男子組

冠軍：拔萃男書院

亞軍：寶覺中學

季軍：漢華中學、中華基督教會桂華山中學

最有價值球員：陳仲儒（拔萃男書院）

三分神射手：柯冠宇（聖若瑟書院）

最佳籃球員：

陳仲儒（拔萃男書院）

劉俊鴻（拔萃男書院）

劉子軒（寶覺中學）

蔡再南（寶覺中學）

Nasmbu Mbelle（中華基督教會桂華山中學）



女子組

冠軍：協恩中學

亞軍：中華基督教青年會中學

季軍：裘錦秋中學（葵涌）、漢華中學

最有價值球員：劉芳盈（協恩中學）

三分神射手：陳樂如（浸信會永隆中學）

最佳籃球員：

陳欣汶（協恩中學）

劉芳盈（協恩中學）

吳欣潼（協恩中學）

陳穎欣（中華基督教青年會中學）

陳諾言（中華基督教青年會中學）



圖/文：許思彤