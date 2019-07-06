洛杉磯變天　李安納PG上快艇　占士都驚

嘩嘩嘩！NBA變天！洛杉磯變天！繼早前塘鵝超級中鋒安東尼戴維斯改投湖人，與「大帝」勒邦占士聯手被睇好有力壟斷球壇之後，今日就爆出更轟動消息，被譽為足以徹底改變NBA勢力分布嘅兩大交易，就係今年剛以決賽MVP身份帶領速龍稱霸嘅超級球星李安納，將會轉投洛杉磯另一支球隊快艇！與此同時，李安納仲成功遊說到雷霆明星球員保羅佐治來投拍住上，家陣兩大巨星坐鎮快艇，洛城從今隨時會由快艇掌舵，NBA都可能由佢哋惡晒！



根據最新消息，李安納經已落實離開速龍，然後加盟快艇，雙方將會簽下一紙4年1.42億美元合約。現年28歲嘅李安納，職業生涯平均取得17.7分、6.3籃板同2.4次助攻，投射命中率高達49.5%、3分波命中率38.3%、罰球命中率84.8%，係當今NBA最全面球星。最重要係，剛過去一季佢帶領速龍稱霸，個人數據更加升呢到恐怖級別嘅26.6分、7.3籃板同3.3助攻，兼成為決賽MVP，有佢壓陣嘅快艇，肯定可以即時躋身爭標強隊行列。



不過，更加可怕嘅係，身為加州人嘅李安納，今次「愛回家」返去洛杉磯打波嘅決定，仲成功搵到另一位同鄉支持，呢個就係效力緊雷霆嘅保羅佐治。消息指，保羅佐治喺得到李安納邀請「組團」之後，隨即就向雷霆逼宮要脅將佢交易到快艇。事實上，保羅佐治以往都曾經試過「逼宮」溜馬將佢放人，之後改投雷霆，不過冇人估到佢今次會故技重施，更加係再次得手。



值得一提，快艇今次為得到保羅佐治，原來係要付出破紀錄嘅選秀權作為交易籌碼，包括4個無保護權嘅首輪選秀權、另加一個有保護首輪選秀權同兩個選秀權作交換，不過講到底，無論代價有幾高，最重要都係物有所值。至於保羅佐治本人，據聞已經拍片擺上網，對住鏡頭勁開心咁講：「我哋返屋企喇！」



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