天才？大嘥鬼皇馬又將佢外借囉！

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西甲勁旅皇家馬德里今夏喺轉會市場積極出手，先後買入多名新兵，希望重整軍容可以谷底反彈。不過，以施丹為首嘅教練團喺打造全新陣容上，似乎一直只係向外望，反而對隊中新人睇唔上眼，其中喺2015年加盟嘅挪威天才中場馬田奧迪加特，由16歲踢到依家20歲，都仲係慘被當透明，明明上季外借去荷甲維迪斯踢到曉飛，可惜依然唔獲重用，今日「銀河艦隊」宣布再將佢外借去皇家蘇斯達，真係唔知個管理層諗乜？



15年1月以16歲之齡加盟皇馬，馬田奧迪加特其實來投之前，已經做過挪威大國腳，喺14年8月已經成為咗挪威史上最年輕國腳，認真來頭唔細。可惜係佢登上「銀河艦隊」之後，就一直畀人當「二打六」「人球」，連續幾季被外借去吸收經驗。



直到上季，呢位可以兼任右翼同進攻中場嘅挪威天才，全季為維迪斯上陣39次，交出11入球同12助攻，仲成為唯一一位除燕豪芬同阿積士以外入選年度最佳陣容嘅球員。以為終於守得雲開，展現出眾實力，有望返回巴拿貝球場爭取上陣機會，點知球會今日又通知佢，新季繼續外借，認真陰功呀！



據知，有意將佢借用嘅除咗皇蘇之外，本身仲有德甲利華古遜，而「銀河艦隊」原意係想將佢借去德甲，事關利華古遜有份踢歐聯，可以更加幫到馬田奧迪加特。不過，最終呢位20歲新星係選擇喺西甲作戰，寧願外借去皇蘇。究竟原因係乜？係咪想感受西甲比賽氣氛節奏？定係想喺西甲「騷哥利」，等皇馬高層「篤眼篤鼻」呢？就真係冇人知喇！



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