張振興兩冠結束球季　區浩軒：對不起大家

「是我對不起大家。」區浩軒嘆一口氣。無法完成的四冠王目標，搏盡，仍然有悔。



二十分鐘的學界籃球馬拉松，入局快慢幾乎是勝負關鍵，也是「爆冷」賽果不斷的原因。精英賽四強，當時張振興伉儷書院輕取寶覺中學。今天（6日）馬拉松八強再遇，前者期望利用文俊傑的體型優勢，從內線發動進攻。不過這位明星中鋒狀態不佳，籃底把握力欠奉，博得四罰全數射失。反觀寶覺外投手感不俗，劉子軒、郭軒男和王健朗轟進三分球，一段11：0攻勢後，文俊傑成功上籃「破蛋」，張文健博得三罰全中，追到5：13。



換邊後張振興採取全場緊迫，張文健和郭凱文先後完成反擊快攻，但寶覺隊長何旭峰突破拋投穩住陣腳。張振興繼續強闖禁區，不乏身體碰撞，無奈葉俊鋒罰球命中率同樣低迷。文俊傑快攻後，張振興外線終於「開齋」，郭凱文追剩2分分差。但王健朗扛著壓力，穩穩命中兩罰。最後兩秒，區浩軒三分線外博得犯規換來一線生機，他故意射失最後一記罰球，企圖搶回籃板絕殺。可惜籃球打板被判無效，最終張振興17：21不敵寶覺，再失冠軍機會。



用三個亞軍結束上個學年，從那時候開始，「四冠王」成為了他們的目標。幾個正選，擱置所有計劃裏的未來，選擇重讀，贏回那些擦肩而過的冠軍。十一月，重登睽違十七年的港島區王座；一月，壓倒性擊敗男拔，重奪同樣失落接近廿載的精英賽冠軍。這些已經證明，「四冠王」不是年少輕狂的豪言。可惜Panasonic學界籃球邀請賽和馬拉松，張振興大熱倒灶。進度條硬生生卡在50%，動彈不得，也只能接受。



「四冠王是夢想，但現實落差很大。」區浩軒說。很多人，包括記者在內，都覺得張振興陣容齊整，從正選到第六人，都擁有出眾的得分能力。明知四冠王很難，還是覺得張振興可以做到。「兩個冠軍，大家一方面雄心壯志起來，另一方面也鬆懈了，特別是Panasonic那段時間，越打越沉。」結果我們都知道，明明痛定思痛，練球氣氛重新熱烈起來，馬拉松一路過關斬將，今天賽前也認真地熱身，「但狀態這件事⋯⋯真的不可以怪大家。搏盡了，結果這樣也沒有辦法。」



平常總是嘻皮笑臉的區浩軒，說到最後時刻處理罰球失當，也露出懊惱的表情，「最後一球，是我對不起大家，希望大家可以原諒我。」自責很快得到緩解，帶點傻氣的笑容再現，「雖然我讓球隊輸了，但全部隊友都說『ok的，你已經做得很好』。雖然結局不完美，不甘心，但擁有這些隊友，這一年已經很滿足。」即使脫下張振興的紅色球衣，「仍然希望大專、甲乙組可以再次並肩作戰。」



圖/文：許思彤