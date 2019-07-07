VVD金球獎最大對手　一個原因佢話冇可能

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英超利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)憑住上季近乎完美演出，包括帶領利物浦喺英超得亞同歐聯奪冠，兼領導荷蘭喺歐國聯取得亞軍，家陣就被視為今年世界足球先生同金球獎得獎大熱。不過，有個球星演出同樣出色，被視為VVD嘅最有力挑戰者，但呢位仁兄就以自己「只係一個門將」為理由，否定自己得獎機會，呢個就係利物浦嘅巴西門將艾利臣比加！



家陣正隨同巴西國家隊備戰緊美洲國家盃決賽嘅艾利臣比加，今年先後贏得英超、歐聯同美洲盃嘅金手套大獎，其中喺英超有21場不失球，帶領紅軍勇奪亞軍；而喺球會同國家隊賽事合共更有38場保持清白之身，當中包括各項賽事近9場都不失球，認真犀利。



對於外界認為佢有機會贏得金球獎，艾利臣比加就好謙虛咁話：「我只係盡力做我嘅工作，其實根本有好多好球員爭緊呢個獎，而可惜我只係個門將。」艾利臣比加認為自己守龍門就冇乜機會攞獎，但其實莊家就唔係咁睇，將佢視為金球獎得獎者第6熱門，只係排喺VVD、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、美斯同C朗拿度之後。



再講，究竟龍門又有冇機會贏金球獎呢？睇番歷史又唔係冇喎，1963年蘇聯嘅「八爪魚」耶辛就曾經以門將身份得獎。之後去到2014年，德國門將紐亞都入選最後3強，只係輸畀美斯同C朗。所以話，艾利臣比加咪放棄呀！



