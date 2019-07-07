美斯憤怒了　挫智利食紅牌拒領獎

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美洲國家盃季軍戰周日(7日)凌晨上演火爆一幕，阿根廷球王美斯與智利後衞加利美度出現頭撼頭衝突，性格內歛嘅美斯罕見地展現憤怒一面，與對方硬碰硬對抗，結果雙雙被罰紅牌出場，亦係美斯生涯第2張紅牌。結果阿根廷贏2比1，美斯餘怒未熄拒絕領獎。



今仗是阿根廷連續3屆美洲國家盃與智利碰頭，對上兩屆決賽阿根廷都輸波，雖然只係季軍戰，但阿根廷為咗報仇強陣出擊，開賽22分鐘內便憑阿古路及保羅戴巴拿各入1球領先2比0，美斯為首個入球交出助攻，表現認真。



戰至37分鐘，美斯在進攻左路底線位置，與智利右閘加利美度爭位碰撞，皮球出底線後，加利美度回身向美斯挑釁，以往類似情況美斯都會讓開，專心比賽，但今次美斯一反常態，面對對方身體及頭部碰撞，竟然挺身還擊，雙手舉高，有趣嘅係對方竟然比美斯更矮，兩人頭碰頭一時勢均力敵。



事發後球證好快介入，先向加利美度出示紅牌，但隨即美斯都被罰紅牌，其實美斯喺事件中只係被動還擊，但一樣食紅牌無得傾，美斯一面無辜離場，係佢比賽生涯第2張紅牌，對上一張係14年前、2005年2月為阿根廷首次上陣，此後經過670場賽事，美斯終於攞到第2面紅牌。



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