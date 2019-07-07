【美洲盃】巴西集齊天時地利人和
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美洲國家盃王者戰今晚爆發，東道主巴西迎戰黑馬秘魯，主隊集齊天時地利人和，捧盃機會高唱入雲。
巴西有法明奴、古天奴等超級巨星壓陣，牌面肯定在秘魯之上，而且分組賽曾大炒秘魯5球，心理上已經先贏一仗，最重要是巴西有主場之利，翻查對上9次有東道主出戰的決賽，8次都是由主辦國球隊在鄉親父老面前揚威。
巴西之前曾4次主辦美洲盃，結果每次都順利捧走冠軍，現時他們只差一步，當然不會讓冠軍獎盃漏走。
●足球妹
直播表
周日7:00am 美職 費城聯 Vs 奧蘭多城
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs 侯斯頓戴拿模
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 溫哥華白帽
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 松本山雅
有線661、601台
周日11:00pm 女世盃 美國女足 Vs 荷蘭女足
有線604、603台；香港開電視77台
周一凌晨零時 非國盃 馬達加斯加 Vs 剛果民主共和國
無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台
周一2:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 紐約紅牛
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一3:00am 非國盃 阿爾及利亞 Vs 畿內亞
無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台
周一4:00am 美洲盃 巴西 Vs 秘魯
Now 650、Now E
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