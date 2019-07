【美洲盃】巴西集齊天時地利人和

按即場比數及形勢,提供圖表及數據分析,助你即場投注美洲國家盃4強賽事!

http://bit.ly/2XpraXw



美洲國家盃王者戰今晚爆發,東道主巴西迎戰黑馬秘魯,主隊集齊天時地利人和,捧盃機會高唱入雲。



巴西有法明奴、古天奴等超級巨星壓陣,牌面肯定在秘魯之上,而且分組賽曾大炒秘魯5球,心理上已經先贏一仗,最重要是巴西有主場之利,翻查對上9次有東道主出戰的決賽,8次都是由主辦國球隊在鄉親父老面前揚威。



巴西之前曾4次主辦美洲盃,結果每次都順利捧走冠軍,現時他們只差一步,當然不會讓冠軍獎盃漏走。



●足球妹



直播表



周日7:00am 美職 費城聯 Vs 奧蘭多城

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日7:30am 美職 FC辛辛那提 Vs 侯斯頓戴拿模

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 溫哥華白帽

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 松本山雅

有線661、601台



周日11:00pm 女世盃 美國女足 Vs 荷蘭女足

有線604、603台;香港開電視77台



周一凌晨零時 非國盃 馬達加斯加 Vs 剛果民主共和國

無綫 myTV Gold 301;Now 638、Now E;有線654、614台



周一2:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一3:00am 非國盃 阿爾及利亞 Vs 畿內亞

無綫 myTV Gold 302;Now 639、Now E;有線655、615台



周一4:00am 美洲盃 巴西 Vs 秘魯

Now 650、Now E



立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。