葡國駭客揚言為公義　要搞死C朗

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C朗近年畀西班牙稅務局搞完，又被揭牽涉強姦案，原來係因為畀一名葡萄牙駭客盯上，可能傾唔掂揞口費，畀人連環爆大鑊，搞到一身潺！



據葡萄牙《新聞日報》爆料，C朗作為「足球解密」案嘅證人同受害人雙重身分，喺6月初去咗里斯本接受葡萄牙警方問話。由於當時佢正參加歐國聯賽事，警方亦未就此發表聲明，所以外界懵然不知。



報道指，C朗係現年30歲嘅「足球解密」主腦、葡萄牙駭客魯伊‧賓度(Rui Pinto)追擊目標，正因為佢嘅解密，導致C朗受到西班牙稅務部門調查。唔只咁，「足球解密」仲公開埋美國女子Kathryn Mayorga對C朗嘅強姦指控，同埋兩人之間嘅和解協議。據講，C朗同佢個律師嘅電腦，可能都畀魯伊‧賓度入侵過。



3月起已被扣查嘅魯伊‧賓度，仲涉嫌進入士砵亭球會同對沖基金Doyen Group嘅馬耳他子公司Doyen Sports嘅電腦系統，並公布咗佢哋嘅機密文件，Doyen Sports主要活動係通過結構性融資，直接向足球會提供資金。



調查顯示魯伊‧賓度曾要求Doyen Sports嘅員工，支付500萬到1000萬歐元揞口費，先至停止公布機密資料，但據魯伊‧賓度嘅律師宣稱，係嗰名員工自願咁做嗰喎。



日前葡萄牙周刊《Sabado》報道，檢察官希望擴大案件調查範圍，因為魯伊‧賓度被疑hack入律師樓、檢察院或葡萄牙內政部嘅系統，先攞到咁多爆炸性資料。



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