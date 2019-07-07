鐵血隊長！有丹尼爾就有冠軍

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巴西將於周一(8日)凌晨美洲國家盃決賽對秘魯，雙方實力懸殊，巴西曾於分組賽大炒對手5:0，今次應該可以繼2007年後，再次奪得呢項錦標，亦將會係巴西隊長丹尼爾球員生涯第40個冠軍。



36歲嘅丹尼爾2003至08年效力西維爾，贏得5個冠軍，包括2次歐霸盃。轉投巴塞隆拿之後，更加成為大贏家，總共奪得23個錦標，之後分別為祖雲達斯、巴黎聖日耳門捧過2個及6個冠軍，加埋為巴西捧2007年美洲國家盃及2009、13年洲際國家盃，總共已奪得39個冠軍。



原本丹尼爾可以提早奪得第40冠，可惜巴黎聖日耳門於法足盃決賽輸畀雷恩。幸好丹尼爾仲可以趁今場美洲國家盃決賽，達成40冠偉業。



丹尼爾今屆分組賽對秘魯，射入1球，值得一提，2007年美洲國家盃決賽，丹尼爾後備入替受傷嘅艾蘭奴，都射入1球，協助巴西以3:0大勝阿根廷。



相隔12年後，丹尼爾有望再幫巴西捧盃，同時慶祝自己獲得第40冠，的確意義重大。



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