日本美斯踢皇馬　香港球迷免費有得睇

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日本新星久保建英披起「銀河艦隊」白色戰衣，到底會踢成點樣？月底香港球迷就免費有得睇嘞！



久保建英星期日（7日）單人匹馬低調出現喺成田機場，由東京飛赴西班牙，準備向皇家馬德里報到，翌日隨即跟一隊成員轉往加拿大蒙特利爾，參加由9號到20號嘅季前集訓營，仲大有可能出戰美國舉行嘅2019國際冠軍盃。



按照賽程，皇馬由本月27號起，一周內連踢3場國冠盃賽事，對手分別係拜仁、阿仙奴及馬體會，估計呢個「日本美斯」多數有機會落場騷Quali，當中有兩場無綫財經·資訊台仲會免費直播添。



由於西丙聯賽8月下旬開打，久保建英隨一隊完成北美集訓之旅後，就會回歸皇馬B隊，向主帥魯爾報到，備戰新一季賽事。



皇馬國際冠軍盃賽程



7月21日(星期日)早上8時06分

拜仁慕尼黑 對 皇家馬德里 *



7月24日(星期三)早上7時06分

皇家馬德里 對 阿仙奴 #



7月27日(星期六)早上8時06分

皇家馬德里 對 馬德里體育會 *



*同時於免費頻道無綫財經·資訊台（85頻道）播放

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