李慧詩過料　羅子駿堅爆摘雙冠

「全港場地單車錦標賽」戰火蔓延至第二個比賽日，港隊兩位大師兄梁峻榮和張敬樂在今天賽事沒有金牌進賬。不過好消息是兩位後輩梁嘉儒和繆正賢則各擸走一個冠軍。而人稱「男版李慧詩」的羅子駿，分別在競輪賽和1公里計時賽中奪冠。



早上進行的男子精英組捕捉賽，張敬樂等前輩在比賽中段開始帶離車群，直到尾段被車群拉近距離。臨衝線一刻，繆正賢微微壓過劉允禧、梁嘉儒等對手衝線，以18分18秒668成績奪金。這位2018亞運銀牌得主賽後稱，這次參賽目的是為兩位轉戰麥迪遜賽的師兄擔當捕捉賽替補，對他來說是一個新嘗試，並為獲獎感到十分高興。繆正賢上月「拍檔」張敬樂出戰兩項歐洲賽，昨天再夥拍師兄在麥迪遜賽中奪亞。「正賢」指，和「阿樂」這一個月來的合作獲益良多，他提到自己的不足之處在於衝線能力和近身較量，這些都能向師兄好好學習。希望未來半年出戰更多比賽，寓賽於操準備11月在香港舉行的世界盃。



另外，繼昨天奪得個人爭先賽冠軍後，人稱「男版李慧詩」的羅子駿今天再奪得競輪賽第一名。他表示對昨天的成績感驚喜：「本來目標係10秒3，最後踩到10秒2，希望年底破到10秒大關。」這名去屆「香港國際場地盃」1公里計時賽冠軍得主，今天亦贏得同一項目的金牌，幾乎成為本屆男子賽事的「短途王」，但他明言並不滿足，因為香港以外地區的選手實力更強：「香港男仔短途一直成績都唔太好，因為亞洲其他地區嘅車手都好勁，我好希望可以為香港攞啲好成績，短期目標係去到10月南韓亞錦賽。」



「子駿」又指，賽前有向「Sarah」尋求意見，同時亦有向大師姐提供建議：「佢會指點我邊到踩得好邊到錯，可以吸收佢踩嘅戰術。知佢近排想突破10秒4，我都會畀少少意見佢。」他笑言，和李慧詩的關係亦師亦友，因為自他入選港隊後一直都師承於「牛下女車神」，他盼望日後有更多機會與師姐合作。



較晚完成的男子精英全能賽，上演亞運銀牌隊隊員內訌。梁峻榮、張敬樂、梁嘉儒、繆正賢共同競逐這個項目。最終，梁嘉儒順利擊敗幾位隊友脫穎而出，以163分奪得金牌。