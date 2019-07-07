皇馬搵托迪幫拖？搞邊科呀？

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「羅馬王子」要變「皇馬王子」？咪笑呀！佢哋係真心呀！講緊係早排同羅馬高層反面，辭去咗球會總監職務嘅「羅馬王子」托迪呀！據知，西甲班霸皇家馬德里近日突然決定向呢位待業王子打主意，打算搵托迪做球會形象大使咁話，雖然托迪過往同「銀河艦隊」冇乜關係，但消息指托迪家陣都認真諗緊接受呢份聘約喎！



皇馬同唔少頂級球會一樣，一向都有搵球會退役名將做球會大使，好似朗拿度同碧咸等，依家都係「銀河艦隊」大使。至於點解皇馬突然會諗到搵托迪幫手？根據《米蘭體育報》報道，話皇馬好有可能係睇中托迪喺意大利語系國家中擁有良好形象，希望托迪嘅「加盟」，可以提升球隊喺呢類國家嘅商業地位。



不過，皇馬想簽得到王子，其實有唔少難度，事關家陣包括意大利足總、森多利亞同卡塔爾方面都有意邀請托迪工作，究竟最終王子去向如何，大家唯有再等等先會有答案。



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