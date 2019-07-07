搵番喇！曼聯遠征澳洲仲有佢份

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

https://bit.ly/2wOTjaV



好喇好喇！搵番喇！曼聯「失蹤人口」保羅普巴今日終於現身曼聯訓練場，投入球隊季前操練！儘管之前不斷傳出包括皇家馬德里同祖雲達斯都想買佢，睇落佢似係非走不可，仲傳到佢唔會隨紅魔鬼出席季前澳洲之旅集訓，不過，就喺曼聯今日官網公布嘅遠征澳洲名單之中，包括保羅普巴同盧卡古兩個盛傳想走嘅球星都見到有名，睇嚟各位「魔迷」仲有排睇佢兩個彈出彈入呀！



之前勁傳佢拒絕參與曼聯操練嘅保羅普巴，根據西班牙《阿斯報》最新消息，原來佢突然回歸，皆因佢收到未來老闆皇馬柯打，唔好搞衰同紅魔鬼關係，以免影響兩會之後商討，聽落又真係似層層喎！



講番曼聯今次去澳洲做季前集訓，期間會同珀斯光輝及列斯聯踢兩場熱身賽，名單入面仲包括咗兩位新兵雲比沙卡同丹尼爾占士，球迷都可以睇吓佢哋有幾猛料。至於澳洲集訓之後，紅魔鬼會再去新加坡同中國掘金，繼續踢季前熱身賽。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。