重傷回歸做大贏家　李海恩找回單車樂趣

去年至今經歷多次受傷的香港單車代表李海恩（Jessica）連續兩日忍痛出戰將軍澳單車館舉行的香港場地單車錦標賽，繼前一天的爭先賽銀牌之後，周日再奪1金2銀1銅，成為橫掃3金2銀的李慧詩之後，另一個賽事大贏家。「這個周末令我找回很多單車的樂趣。」賽後她一度激動落淚。



李海恩繼去年在德國炒車致腦震盪、今年世錦賽腳部及髖關節受傷之後，最近又在捷克賽意外導致手指肌腱撕裂，訪問時她把右手尾指浸在冰水中止痛。周日她帶傷上陣，與同屬短途車手的李慧詩一同出戰女子10公里捕捉賽，分別得銅、銀牌，在之後的競輪賽和500米計時賽以第二名完成，而團體賽夥拍楊礎瑤更踩出驚喜，擊敗李慧詩及曾曉彤組合勇奪金牌。賽後她感激父親到場支持，「快要30歲也是這樣來看我比賽，每次都看完頒獎禮才走。」



「今天的捕捉賽比我想像之中累，我承認競輪賽時有點腳軟，哈哈！」李海恩相當享受盡力比賽的成果，但說起奧運，說起是什麼一直支撐著自己的時候，她不禁頓了一頓，豆大的淚水紛紛湧出來，眼睛和臉上的傷痕更加通紅。「我知道每個運動員去奧運都要付出，而這些就是我對這個運動的付出。」她無奈地說，目前因傷暫時未能進行訓練，故希望盡快做手術，趕及備戰8月的日本場地盃。



距離2020年東京奧運僅餘一年時間，對Jessica來說也是爭分奪秒的時期，早於2017年定婚的她更把婚禮推遲到奧運之後。「我現在吃飯都沒有時間，怎麼結婚？而且奧運之後結婚的話，也算是我另一種推動力。」說起未婚夫，心情終於平復了一點。兩個星期後便29歲的Jessica強調，暫時不會定2020年為生涯的終點。「現在最主要是……」她指指腦袋。「這裡。因為之後的比賽會更密集，必須盡快進入那個比賽模式。」